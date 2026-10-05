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Мигранты съели Санчеса

Мигранты съели Санчеса

В Испании распущен парламент, досрочные выборы назначены на 29 ноября — почти на восемь месяцев раньше планового срока Фото: Jonathan Ernst, Reuters Решение Педро Санчеса стало следствием острого парламентского кризиса: правительство социалистов действует в условиях меньшинства и все чаще не может обеспечить поддержку своим инициативам.

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