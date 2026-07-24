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Пять лет в закрытых учреждениях и новые суды: как живет якутский шаман Александр Габышев

Пять лет в закрытых учреждениях и новые суды: как живет якутский шаман Александр Габышев

Летом 2026 года Якутский городской суд вновь продлил принудительное лечение Александра Габышева — жителя Якутска, известного как «шаман-воин».

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