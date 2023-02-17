Голос Правды

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Она ставленница США, и во всем выполняет их волю.Тарик Незалежко: ...
  • Игорь
    Все по заветам наркофюрераЮрий Бойко: Дайте...
  • bvlad59
    Юрий Бойко: Дайте...

Владимир Корнилов: Что будет, если США устанут поддерживать Украину?

Владимир Корнилов: Что будет, если США устанут поддерживать Украину?

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Британская The Times паникует, задаваясь вопросом: что будет, если США устанут поддерживать Украину? А что такое? Неужто силенок Британии не хватит для спасения киевского режима? Тем более что рядом в этой же газете пишут о том, что у Украины есть куда более преданный и мощный союзник — Польша! Подумаешь, какому-то Байдену осточертеет вкладываться в Зеленского — уж британские и польские друзья подставят плечо.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх