Владимир Корнилов: Что будет, если США устанут поддерживать Украину?

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Британская The Times паникует, задаваясь вопросом: что будет, если США устанут поддерживать Украину? А что такое? Неужто силенок Британии не хватит для спасения киевского режима? Тем более что рядом в этой же газете пишут о том, что у Украины есть куда более преданный и мощный союзник — Польша! Подумаешь, какому-то Байдену осточертеет вкладываться в Зеленского — уж британские и польские друзья подставят плечо.