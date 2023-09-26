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Гудачек о КХЛ: «Настроен вернуться туда, если будет хорошее предложение. Стараюсь не замечать критику, мы с семьей были счастливы в России»

– Как реагируете на критику в адрес словацких игроков, выступающих в КХЛ? – Я стараюсь этого не замечать.

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