Перспективы сотрудничества в сфере образования России и Африки обсудили на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка

9 ноября 2024 года в рамках Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка состоялась сессия «Достижения, перспективы и горизонты развития гуманитарного сотрудничества в сфере образования», организованная Минпросвещения России.
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