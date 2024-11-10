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Перспективы сотрудничества в сфере образования России и Африки обсудили на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка

Перспективы сотрудничества в сфере образования России и Африки обсудили на Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка

9 ноября 2024 года в рамках Первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка состоялась сессия «Достижения, перспективы и горизонты развития гуманитарного сотрудничества в сфере образования», организованная Минпросвещения России.

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