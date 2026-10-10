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Аргументы и Факты

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Сбиты 164 БПЛА, нарушено движение поездов: детали атаки на мост в Брянске

Сбиты 164 БПЛА, нарушено движение поездов: детали атаки на мост в Брянске

За прошедшие сутки в Брянской области уничтожили 164 БПЛА ВСУ. В результате вражеской атаки повреждено железнодорожное полотно в Выгоничском районе, движение поездов на нескольких маршрутах изменили.

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