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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ильин о Уилкс-Бэрри: «Череповец раз в 600 лучше, аквапарк есть, баня, торговые центры. А там до ближайшего места, где можно посмотреть вещи или погулять, нужно минут 40 ехать на такси»

Нападающий системы « Питтсбурга » Михаил Ильин поделился впечатлениями от жизни в Уилкс-Бэрри. 21-летний форвард провел большую часть минувшего сезона в « Северстали » на правах аренды.

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