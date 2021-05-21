ЭксклюзивПолитикаС любимыми не расставайтесь Литература и история С любимыми не расставайтесь Эту пару действительно практически не видели порознь.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1971 г. 554. (Гуру). Еще и еще напрягайте все силы духа, чтобы сбросить оковы свойств неизжитых земных. Оковы духа, если не сброшены на Земле, переходят в Надземное. А в них не летать. В них не добиться свободы. В них не увидеть великолепия Высшего Мира. В них не приблизиться к Свету. В них быть можно лишь в низших слоях, без возможности кверху подняться.Юрий Ильинов... Из "Эзотерическая астрология", стр 347...влияния знака Близнецов являются доминирующей силой Мутабельного Креста, это один из главных знаков Зодиака, поскольку он представляет в Зодиаке основной символ двойственности. Созвездие Близнецов и присущее ему влияние Второго Луча контролируют каждую пару противоположностей на Великом Колесе. Следовательно, по отношению к каждой паре противоположностей Зодиака Близнецы представляют собой третий фактор, который оказывает мощное влияние на пары противоположных созвездий и образует таким образом большие зодиакальные треугольники. Они обретают значение только при изучении 347] гороскопов продвинутых людей или эзотерических групп, и в конце концов, составляя гороскоп ученика или посвященного, эзотерический астролог придёт к необходимости учитывать силу таких треугольников. Например, в случае посвященного, у которого Солнце находится в знаке Льва, треугольник энергий созвездий, определяющий интерпретацию гороскопа, будет представлен Львом, Водолеем и Близнецами. Если Солнце находится в самом знаке Близнецов, то определяющим треугольником будут Близнецы, Стрелец и Рыбы; последние являются элементом этого треугольника, поскольку отмечают как начало, так и конец, будучи Альфой и Омегой нынешнего большого цикла.Комментировать
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