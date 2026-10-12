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Бизнес журнал. Урал

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Алексей Орлов рассказал, каким должен быть будущий мэр Екатеринбурга

Алексей Орлов рассказал, каким должен быть будущий мэр Екатеринбурга

Алексей Орлов подчеркнул важность умения мэра формировать команду, формулировать задачи и быть в коммуникации с депутатами и жителями.

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