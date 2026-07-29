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В отношении футболиста сборной Аргентины открыли дело из-за нападения после финала ЧМ-2026

В отношении футболиста сборной Аргентины открыли дело из-за нападения после финала ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса из-за нападения на испанских игроков после финала чемпионата мира 2026 года.

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