В отношении футболиста сборной Аргентины открыли дело из-за нападения после финала ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса из-за нападения на испанских игроков после финала чемпионата мира 2026 года.
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