От рака до импотенции: заболевания щитовидной железы, их симптомы и профилактика

Щитовидная железа – небольшой орган, который влияет на работу всего нашего организма. Какие микроэлементы, помимо йода, необходимо принимать для здоровья щитовидки? Как опознать гипотиреоз? И каковы признаки рака? Разбираемся с эндокринологом.
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