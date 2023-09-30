От рака до импотенции: заболевания щитовидной железы, их симптомы и профилактика

Щитовидная железа – небольшой орган, который влияет на работу всего нашего организма. Какие микроэлементы, помимо йода, необходимо принимать для здоровья щитовидки? Как опознать гипотиреоз? И каковы признаки рака? Разбираемся с эндокринологом.