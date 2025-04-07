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Живая Кубань

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На Кубани после падения беспилотника восстановили движение по одному из поврежденных ж/д путей

На Кубани после падения беспилотника восстановили движение по одному из поврежденных ж/д путей

На Кубани после падения беспилотника восстановили движение по одному из поврежденных ж/д путейВ Краснодарском крае между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко после повреждения в результате падения беспилотника открыли для движения один из ж/д путей.

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