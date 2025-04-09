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Военное обозрение

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Демонстрация силы Ирану: ВВС США нанесли удары по контролируемой хуситами Сане в Йемене с применением B-2 Spirit

Демонстрация силы Ирану: ВВС США нанесли удары по контролируемой хуситами Сане в Йемене с применением B-2 Spirit

ВВС США ударами по Йемену не столько наносят урон хуситам-повстанцам, сколько посылают сигналы Тегерану и проводят тренировку.

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