Житель Карпинска семь лет работал инженером по поддельному диплому

Житель Карпинска предстанет перед судом за то, что пользовался фальшивым дипломом УрФУ. С помощью поддельного документа мужчина на протяжении семи лет трудоустраивался на инженерные должности в государственные и коммерческие организации Урала.
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