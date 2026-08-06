РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

Житель Карпинска семь лет работал инженером по поддельному диплому

Житель Карпинска семь лет работал инженером по поддельному диплому

Житель Карпинска предстанет перед судом за то, что пользовался фальшивым дипломом УрФУ. С помощью поддельного документа мужчина на протяжении семи лет трудоустраивался на инженерные должности в государственные и коммерческие организации Урала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии