Экс-участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Роберт Кеннеди-младший проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что на линии боевого соприкосновения его ждёт лишь поражение.
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