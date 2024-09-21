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Кеннеди-младший: Зеленский пытается разжечь конфликт между НАТО и Россией

Кеннеди-младший: Зеленский пытается разжечь конфликт между НАТО и Россией

Экс-участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Роберт Кеннеди-младший проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что на линии боевого соприкосновения его ждёт лишь поражение.

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