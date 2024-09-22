Экс-канцлер ФРГ рассказал о «южнотирольском решении» конфликта РФ и Украины

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер сообщил о своем предложении на стамбульских переговорах в 2022 году, по которому республики Донбасса останутся частью Украины, а для Крыма предусмотрено «южнотирольское решение», предполагающее создание российского анклава.
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