Экс-канцлер ФРГ рассказал о «южнотирольском решении» конфликта РФ и Украины

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер сообщил о своем предложении на стамбульских переговорах в 2022 году, по которому республики Донбасса останутся частью Украины, а для Крыма предусмотрено «южнотирольское решение», предполагающее создание российского анклава.