Заседание СБ ООН по Украине пройдёт в пятницу, 27 октября

Заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по теме Украины по запросу Российской Федерации запланировано на 27 октября, мероприятие начнется в десять часов вечера по московскому времени.
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