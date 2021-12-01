Врач назвала повышающие риск тромбоза после COVID-19 продукты

Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала продукты, повышающие риск тромбоза после COVID-19. По словам диетолога, зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарин.
Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала продукты, повышающие риск тромбоза после COVID-19. По словам диетолога, зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарин.
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