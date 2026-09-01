Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кабанов: Система уничтожила врача, когда он спас жену и ребёнка. Об этом нужно говорить громко

Кабанов: Система уничтожила врача, когда он спас жену и ребёнка. Об этом нужно говорить громко

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ уверен, что о случае с врачом в городе Чехове Московской области нужно говорить громко.

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