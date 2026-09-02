Появился первый кадр из фильма с Юрой Борисовым про основателей OpenAI

РЕН ТВ Появился первый кадр из фильма "Искусственный" про создателей ChatGPT из OpenAI. На снимке засветились два главных актера картины – Эндрю Гарфилд, который сыграет Сэма Альтмана, и Юра Борисов, который воплотит на экране еще одного основателя корпорации – Илью Суцкевера.
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