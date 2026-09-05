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FAST CAR2 сократил производство жаропрочных композитов с месяцев до дней

FAST CAR2 сократил производство жаропрочных композитов с месяцев до дней

Специалисты Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (APL) разработали новый одностадийный метод производства углерод-углеродных композитов — материалов, сохраняющих прочность при температурах выше 2800 °C (свыше 5000 °F).

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