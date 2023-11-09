"Горшочки" с сырным ассорти

Мне кажется, это одно из любимых всеми блюд для сытного, домашнего ужина. Мясо с овощами в горшочке. Уже одно произношение вызывает аппетит)) Предлагаю попробовать вариант с добавлением сыра, вот увидите, привычное блюдо заиграет новыми красками)) .
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