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«Аэрофлот» объявил первые маршруты для эксплуатации самолетов МС-21

Первые маршруты для МС-21 Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский 6 сентября 2026 года сообщил о планах по эксплуатации первых российских самолетов МС-21 на внутренних коротких маршрутах.

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