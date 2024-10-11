Самокаты взяли паузу в Омске: прокат временно не работает из-за погоды. Новости Омска. Подписаться.
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Самокаты взяли паузу в Омске: прокат временно не работает из-за погоды. Новости Омска. Подписаться.