Украина и Польша не смогли договориться о разблокировании границы

Переговоры Киева и Варшавы о разблокировании украинско-польской границы для украинских перевозчиков закончились безрезультатно, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
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