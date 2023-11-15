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Украина и Польша не смогли договориться о разблокировании границы

Украина и Польша не смогли договориться о разблокировании границы

Переговоры Киева и Варшавы о разблокировании украинско-польской границы для украинских перевозчиков закончились безрезультатно, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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