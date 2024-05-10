Дом культуры в поселке Талаги должны достроить в ноябре

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский. Работы на этом объекте проходят по программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Президентом РФ в 2019 году.
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