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Домашний творог из молока и сметаны: пошаговый рецепт

Домашний творог из молока и сметаны: пошаговый рецепт

Как правильно делать творог из коровьего молока в домашних условиях. Домашний творог из молока и сметаны: пошаговый рецепт предоставлено издательством КПДля рецепта подходит как цельное, так и снятое молоко (то есть такое, с которого сняты сливки).

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