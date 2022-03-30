Как правильно делать творог из коровьего молока в домашних условиях. Домашний творог из молока и сметаны: пошаговый рецепт предоставлено издательством КПДля рецепта подходит как цельное, так и снятое молоко (то есть такое, с которого сняты сливки).
Как правильно делать творог из коровьего молока в домашних условиях. Домашний творог из молока и сметаны: пошаговый рецепт предоставлено издательством КПДля рецепта подходит как цельное, так и снятое молоко (то есть такое, с которого сняты сливки).
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