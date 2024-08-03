Хэгенс хочет стать 1-м номером драфта НХЛ: «Для таких ребят мечта становится реальностью. Ради этого ты работаешь всю жизнь»

17-летний нападающий называется одним из главных фаворитов драфта. «Для ребят, которых выбирают под первым номером, мечта становится реальностью.
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