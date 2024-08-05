"С козырей пошёл" Или за что английский танкист критикукет отечественные танки Т-72 и Т-90, а нам нечем крыть?

Сергей Дмитриев

Как жаль Сизисов труд создателей брони и снарядов против неё, обречённый на бесконечность. Почему стало невозможно пустить украинскую заваруху по корейским лекалам Север-Юг, что до сих пор худо-бедно обходится без пальбы, по существу, по своим? Это всё проделки лохматого лондонского денди Борьки, он , небось, в тайне ликует достигнутым успехом, а его протеже в грустях от неизбежного краха и эвакуации куда подальше, имхо.