Вообще, когда мы говорим про недостатки или достоинства любой вещи, мы постоянно натыкаемся на общую относительность вещей, так что можно смело скатываться в полосу бесконечного дискурса, когда правых и виноватых найти сложно.
"С козырей пошёл" Или за что английский танкист критикукет отечественные танки Т-72 и Т-90, а нам нечем крыть?
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Как жаль Сизисов труд создателей брони и снарядов против неё, обречённый на бесконечность. Почему стало невозможно пустить украинскую заваруху по корейским лекалам Север-Юг, что до сих пор худо-бедно обходится без пальбы, по существу, по своим? Это всё проделки лохматого лондонского денди Борьки, он , небось, в тайне ликует достигнутым успехом, а его протеже в грустях от неизбежного краха и эвакуации куда подальше, имхо.
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16 час.
MS
Mikhail Stepanov
Заключение по танкам дает эксперт страны, которая не воевала серьезно более 80 лет и чьи танки горят как свечки на украинских просторах!
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14 час.
Виталий Кузнецов
Херню намолол в одну кучу! Скорострельность нашего танка (в отличии от западных) не зависит от того стоит танк или движется!
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12 час.
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