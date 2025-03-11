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Военное обозрение

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США готовят смену политической элиты Европы. По следам обращения к нации французского президента

США готовят смену политической элиты Европы. По следам обращения к нации французского президента

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