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Царьград

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В Театре-Театре после ремонта появятся балкон и гостевые ложи

В Театре-Театре после ремонта появятся балкон и гостевые ложи

Капитальный ремонт в Театре-Театре продолжается. На первом уровне ведётся подготовка помещений, где разместятся новый гардероб, гостевые и санитарные комнаты.

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