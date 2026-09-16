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Мировое обозрение

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Мосийчук* связал дело о терактах на Украине с конфликтом СБУ и Буданова*

Мосийчук* связал дело о терактах на Украине с конфликтом СБУ и Буданова*

Дело о подготовке серии терактов, которое Служба безопасности Украины объявила раскрытым, рискует превратиться из уголовного сюжета в разменную монету большой аппаратной игры.

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