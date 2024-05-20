Губернатор Андрей Воробьев поздравил телеканал «360» с 10-летием

Ровно 10 лет назад началась творческая жизнь телеканала «360». В круглую дату глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив, поблагодарив за то, что продюсеры, редакторы, корреспонденты, ведущие и руководители все время в поисках новых подходов к работе, придерживаясь вектора развития в поле современности, технологичности и digital.
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