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Губернатор Андрей Воробьев поздравил телеканал «360» с 10-летием

Губернатор Андрей Воробьев поздравил телеканал «360» с 10-летием

Ровно 10 лет назад началась творческая жизнь телеканала «360». В круглую дату глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив, поблагодарив за то, что продюсеры, редакторы, корреспонденты, ведущие и руководители все время в поисках новых подходов к работе, придерживаясь вектора развития в поле современности, технологичности и digital.

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