Губернатор Андрей Воробьев поздравил телеканал «360» с 10-летием

Ровно 10 лет назад началась творческая жизнь телеканала «360». В круглую дату глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив, поблагодарив за то, что продюсеры, редакторы, корреспонденты, ведущие и руководители все время в поисках новых подходов к работе, придерживаясь вектора развития в поле современности, технологичности и digital.