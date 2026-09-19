В Красном Лимане и Святогорске продолжается зачистка сил "Запад" от одиночных бойцов ВСУ. Минобороны России сообщает, что украинская сторона задействовала против российских подразделений своих самых подготовленных военных.
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