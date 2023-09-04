Вертолеты ВС РФ Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорник ВСУ под Красным лиманом

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о том, что состоящая из Ка-52 и Ми-35 вертолётная группы ЦВО провела операцию, в ходе которой оказался подвергнут уничтожению опорник нацистских формирований киевского режима.
В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией о том, что состоящая из Ка-52 и Ми-35 вертолётная группы ЦВО провела операцию, в ходе которой оказался подвергнут уничтожению опорник нацистских формирований киевского режима.
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