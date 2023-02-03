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Две иномарки разбились вдребезги после столкновения под Кингисеппом

Серьезное ДТП произошло утром 3 февраля неподалеку от деревни Гурлево. На месте работает экипаж ДПС. Серьезная авария произошла в Кингисеппском районе Ленобласти утром в пятницу, 3 февраля.

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