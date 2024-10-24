Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: движение нуждается в поддержке России

Tatyana Fedotova

В гуманитарном плане понятно. Еду, лекарства. Хотя посылай, не посылай, пока война не прекратится беда продолжится для людей. А вот в политическом плане это вообще капец. Заладили два государства, два государства. Неужели до сих пор не ясно? Израиль и Палестина это не реально. Или Израиль, или Палестина на тех землях. Израилю ещё одно арабское государство не нужно. Израилю тесно. И соседи неудачные. Не любят соседи Израиль. Поэтому как в Горце.. Остаться должен кто то один. И это будет однозначно Израиль. Евреи мира очень сплочённый, креативный, творческий народ. В какой бы стране они не проживали, они являются катализатором творчества и идей, технологий и прогресса. Это единственный народ, в котором один за всех, а все за одного не просто слова.