Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Селиванов
    Внутри страны, между коренными гражданами России, относительный мир, партнёрские отношения и товарищеские связи. Но е...Мир и согласие вн...
  • Boleslav Buljanowskij
    Роль гражданского общества в реализации государственной национальной политики».   А что общество может сделать в реал...Мир и согласие вн...
  • Семен Демин
    Правильно.Силуанов: Россия ...

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: движение нуждается в поддержке России

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: движение нуждается в поддержке России

ХАМАС не просит у Российской Федерации военной помощи, но нуждается в ее поддержке — в политическом и гуманитарном плане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Fedotova
В гуманитарном плане понятно. Еду, лекарства. Хотя посылай, не посылай, пока война не прекратится беда продолжится для людей. А вот в политическом плане это вообще капец. Заладили  два государства, два государства. Неужели до сих пор не ясно? Израиль и Палестина это не реально. Или Израиль, или Палестина на тех землях. Израилю ещё одно арабское государство не нужно. Израилю тесно. И соседи неудачные. Не любят соседи Израиль. Поэтому как в Горце.. Остаться должен кто то один. И это будет однозначно Израиль. Евреи мира очень сплочённый, креативный, творческий народ. В какой бы стране они не проживали, они являются катализатором творчества и идей, технологий и прогресса. Это единственный народ, в котором один за всех, а все за одного не просто слова.
Ответить
18 час.
Tatyana Fedotova
Вот как раз этой креативности, сплочённости, прагматичности еврейского народа и не учёл Сталин, когда настоял на образовании Израиля. Он то хотел ослабить влияние англичан на Ближнем Востоке и заиметь друга там. Он то думал, что евреи должны быть России благодарны. Но как всегда
Ответить
18 час.
TF
Tatyana Fedotova
Хочешь рассмешить Бога поведай ему о своих планах
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх