Запуск корабля Starliner был отменен за три минуты до старта

Из-за технических неполадок старт первого пилотируемого полета американского многоразового космического корабля Boeing CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) был отменен всего за три минуты до старта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии