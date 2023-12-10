Аж Басков заматерился: съемки “Голубого огонька 2024” прошли в ужасной атмосфере

нл

николай лебедев

Смотришь на все эти "развлекательные " мероприятия и возникает чувство, как будто это пир во время чумы.Тратятся немалые бюджетные деньги на все эти "развлекухи", которые ничего полезного не дают ни телу, ни уму, в то же время "Народный фронт" закупает на наши пожертвования разное снаряжение, но это же капля в море-достойно экипировать сотни тысяч бойцов на эти деньги никак не получится, так может ввести уже режим экономии средств до победы, а то ребята с передовой, приезжая в отпуск, попадают совсем в другой мир.