Съемки новогодней программы “Голубой огонек” всегда сопровождаются огромным интересом телезрителей. Состоялись съемки “Голубого огонька 2024”, которые обернулись настоящей катастрофой для одного из участников.
Аж Басков заматерился: съемки “Голубого огонька 2024” прошли в ужасной атмосфере
Комментарии
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Анатолий Потеряхин
шабаш ведьм и ведбмюков А первому каналу пипец и пипец с организатора содрать стружку наждачкой а лучше немножко стукнуть по дурной головку!!!!!!!! СТЫДОБА и СРАМ!!!!!!!!
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10 час.
нл
николай лебедев
Смотришь на все эти "развлекательные " мероприятия и возникает чувство, как будто это пир во время чумы.Тратятся немалые бюджетные деньги на все эти "развлекухи", которые ничего полезного не дают ни телу, ни уму, в то же время "Народный фронт" закупает на наши пожертвования разное снаряжение, но это же капля в море-достойно экипировать сотни тысяч бойцов на эти деньги никак не получится, так может ввести уже режим экономии средств до победы, а то ребята с передовой, приезжая в отпуск, попадают совсем в другой мир.
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8 час.
Ш
Шурик
Согласен насчёт пира во время чумы. Был когда-то хороший лозунг-призыв , но его забыли: Всё для фронта, всё для победы.
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3 час.
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