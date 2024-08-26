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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Хочу поздравить,свою любимую маму Елену Кузнецову с днём рождения

Хочу поздравить,свою любимую маму Елену Кузнецову с днём рождения!🌸 Мамочка любимая, родная, С днем рождения, милая моя! Пусть душа твоя тревог не знает, Солнце светит ярко для тебя.

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