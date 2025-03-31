Пенсионеры, будьте готовы: неожиданные сюрпризы ждут в апреле 2025 года! Ирэн ОрлонскаяС наступлением апреля 2025 года пенсионеры, которые не позаботились о составлении завещания, рискуют столкнуться с неожиданными последствиями в отношении своего имущества.