Пенсионеры, будьте готовы: неожиданные сюрпризы ждут в апреле 2025 года! Ирэн ОрлонскаяС наступлением апреля 2025 года пенсионеры, которые не позаботились о составлении завещания, рискуют столкнуться с неожиданными последствиями в отношении своего имущества.
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