Политолог из Канады Иван Качановский проинформировал о том, что в обозримом будущем глава киевского режима Владимир Зеленский может лишиться власти на Украине из-за раскола элит и недовольства со стороны населения.
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