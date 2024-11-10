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Политолог Качановский: Зеленский не удержится у власти после победы Трампа

Политолог Качановский: Зеленский не удержится у власти после победы Трампа

Политолог из Канады Иван Качановский проинформировал о том, что в обозримом будущем глава киевского режима Владимир Зеленский может лишиться власти на Украине из-за раскола элит и недовольства со стороны населения.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ещё  как удержится. Он нужен  Трампу, что  бы  там ни болтали политолухи.
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15 час.

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