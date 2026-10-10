Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Два мигранта-азербайджанца на «геликах» заблокировали полицейскую «Газель». Итог: авто конфискуют , а мигрантов призывают в Российскую армию

Два мигранта-азербайджанца на «геликах» заблокировали полицейскую «Газель». Итог: авто конфискуют , а мигрантов призывают в Российскую армию

Думали, что поймали бога за бороду, а поймали суровую реальность. Группа выходцев из Азербайджана решила, что проспект Гагарина принадлежит исключительно их свадебному кортежу на крутых «геликах».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гавриленко Александр
Гавриленко Александр

Осталось поверить... Сколько таких случаев по стране? А много ли азербайджанцев, с паспортами РФ, на СВО? Нет! Туда попадают те кто не может откупиться или идет самостоятельно, по тем или иным причинам. Там очень редки граждане из бывших соц. республик и даже "Ахмат" (который реально воюет) состоит, в основном, не из чеченцев. Там же воевать нужно, а не народ пугать, вот тыл - это для них. В основном "иностранные граждане" воюют в "пятнашке", но азеров там вряд ли увидишь...

Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

Ой, первый раз что ли? Эти свадебные кортежи не заканчиваются. И извинения на камеру уже в привычный аттракцион превратились. На большее у наших силовиков фантазии не хватает? Детский сад какой-то(((

Профиль пользователя Юрий Гаврилов
Юрий Гаврилов

Просто душа радуется когда подобного рода небожителей понаехавших хрен знает откуда призывают к порядку Надеюсь что гелики будут конфискованы, а "герои" -азеры пойдут выполнять свой долг по защите своего нового Отечества , паспорта коего они получили Уж и не знаю законно или не законно за мзду.

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

начало неплохое конец один и тотже пожрут плова занесут бабки и на этом грозные станут друзьями. внедорожники вернут СВО отменяется. везде одно и тоже хотя бы это все провели молча. не выносили на общественность. их отмажут это даже не обсуждается а как после этого будете людям объяснять. хотя вам это не привыкать.