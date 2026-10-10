Два мигранта-азербайджанца на «геликах» заблокировали полицейскую «Газель». Итог: авто конфискуют , а мигрантов призывают в Российскую армию

Думали, что поймали бога за бороду, а поймали суровую реальность. Группа выходцев из Азербайджана решила, что проспект Гагарина принадлежит исключительно их свадебному кортежу на крутых «геликах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Спецназ выламывал двери. В Иркутске силой расселяют многоэтажку. История с подмосковным коттеджами была только началом
- Взяли прямо в трусах в своем особняке: чем закончилось дело академика РАН, у которого нашли добра на 42 млрд рублей
- Беспредел со свастикой в километре от Кремля: Толпу уложили лицом в асфальт. Готовится массовый протест?
Свежие комментарии
- Продолжаем удивля...
- Беспредел со свас...
- Продолжаем удивля...
А почему их не ставят на колени как того москвича, что не понравился чеченке?!
Осталось поверить... Сколько таких случаев по стране? А много ли азербайджанцев, с паспортами РФ, на СВО? Нет! Туда попадают те кто не может откупиться или идет самостоятельно, по тем или иным причинам. Там очень редки граждане из бывших соц. республик и даже "Ахмат" (который реально воюет) состоит, в основном, не из чеченцев. Там же воевать нужно, а не народ пугать, вот тыл - это для них. В основном "иностранные граждане" воюют в "пятнашке", но азеров там вряд ли увидишь...
К сожалению, дебилизм не лечится.
Зачем они на фронте. Тут же продадут, перебегут и через хохлов вернутся в родную азербодию, где их примут , как героев.
Да неужели???
Ой, первый раз что ли? Эти свадебные кортежи не заканчиваются. И извинения на камеру уже в привычный аттракцион превратились. На большее у наших силовиков фантазии не хватает? Детский сад какой-то(((
Размечтались... Отмажутся и ещё силовиков нагнут извинениями, классика жанра!
Просто душа радуется когда подобного рода небожителей понаехавших хрен знает откуда призывают к порядку Надеюсь что гелики будут конфискованы, а "герои" -азеры пойдут выполнять свой долг по защите своего нового Отечества , паспорта коего они получили Уж и не знаю законно или не законно за мзду.
начало неплохое конец один и тотже пожрут плова занесут бабки и на этом грозные станут друзьями. внедорожники вернут СВО отменяется. везде одно и тоже хотя бы это все провели молча. не выносили на общественность. их отмажут это даже не обсуждается а как после этого будете людям объяснять. хотя вам это не привыкать.