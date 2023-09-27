В районе Крюково введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс

В Зеленоградском районе Крюково на Заречной улице, владение 19 введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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