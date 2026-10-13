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Хуситы собираются увеличить количество ударов по Саудовской Аравии

Хуситы собираются увеличить количество ударов по Саудовской Аравии

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) намерено нарастить удары по территории Саудовской Аравии, пока она не прекратит военные действия, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа 12 октября в Telegram-канал вооруженных сил хуситов.

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