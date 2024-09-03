Александр Ведяхин: на Дальнем Востоке активно развиваются все сегменты бизнеса

Услугами Дальневосточного банка Сбера активно пользуется 135 тыс. корпоративных клиентов, за год клиентская база выросла более чем на 2%, рассказал в интервью "Коммерсанту" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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