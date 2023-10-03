На тюменской трассе перевернулся автомобиль (ФОТО)

На 13-м км федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень в результате ДТП перевернулся автомобиль. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД области, водителя осматривают медики на месте ДТП, оказывают ему необходимую помощь.
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