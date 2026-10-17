💰 Трое жителей Сак взяли у государства миллион на бизнес, но потратили на себя В 2023-2024 годах две женщины в возрасте 23 и 25 лет и 61-летний мужчина получили от государства 1 миллион 50 тысяч рублей на открытие дела, но вместо бизнеса деньги потратили на личные нужды.