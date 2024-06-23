Как санкции против Мосбиржи повлияют на рынок недвижимости

Рассказываем, почему новый пакет санкций может ослабить спрос россиян на заграничное жилье, увеличить популярность элитных квартир и осложнить продажу офисов иностранным покупателям Более 30 лет доллары, а затем и евро в России продавались и покупались на бирже в ходе открытых торгов.
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