Как санкции против Мосбиржи повлияют на рынок недвижимости

Рассказываем, почему новый пакет санкций может ослабить спрос россиян на заграничное жилье, увеличить популярность элитных квартир и осложнить продажу офисов иностранным покупателям Более 30 лет доллары, а затем и евро в России продавались и покупались на бирже в ходе открытых торгов.