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Лента новостей Крыма

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Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +2°, снег• Севастополь: +4°, снег• Ялта: +5°, дождь• Алушта: +6°, дождь• Евпатория: +4°, снег• Саки: +4°, снег• Бахчисарай: +2°, снег• Джанкой: +6°, снег• Судак: +6°, дождь• Феодосия: +7°, дождь• Керчь: +8°, дождь•.

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